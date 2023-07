Ucciso a scuola. Bidello condannato a 14 anni di reclusione

Il giudice per l'udienza preliminare di Napoli Nord ha condannato con rito abbreviato a 14 anni e 8 mesi di reclusione Giuseppe Porcelli, collaboratore scolastico, per l'omicidio di Marcello Toscano, insegnante trovato morto nel cortile dell'istituto "Marino Guarano" di Melito, Napoli, lo scorso 27 settembre.

Per Porcelli scattano anche l'interdizione perpetua dagli Uffici pubblici e un risarcimento di 100mila euro alle parti civili. E' stato assolto dal reato di occultamento di cadavere.

Marcello Toscano fu trovato morto sotto una siepe nel cortile dell'istituto di Melito in cui lavorava. Le indagini coordinate dalla procura di Napoli Nord e condotte dai carabinieri permisero due giorni dopo l'omicidio, il 29 settembre, di identificare Porcelli come autore del delitto. Il bidello lavorava nella stessa scuola in cui Toscano insegnava e da lui aveva ottenuto un prestito di 3500 euro. La mattina dell'omicidio il docente aveva chiesto che fosse restitutita la somma, secondo quanto raccontato da Porcelli ai magistrati. Una richiesta che lo avrebbe fatto infuriare.

Tra gli elementi che hanno fatto arrivare alla sentenza di condanna del collaboratore scolastico le immagini di videocamere di sorveglianza e il ritrovamento nella sua abitazione di indumenti sporchi di sangue, poi risultato coincidente con il Dna della vittima.