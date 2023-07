Una giornata contro il precariato

Dipendenti di call center che perdono il lavoro per la delocalizzazione, operatori della sanità in trincea nella lotta al covid e ora senza collocazione, lavoratori nei progetti di pubblica utilità in attesa del rinnovo di contratto in scuole tribunali, pubbliche amministrazioni.

Le testimonianze della giornata che la Uil ha dedicato al precariato accomunano giovanissimi precari in storie di mutui e spese per sostenere bollette e famiglie difficili o impossibili da affrontare.

“La crescita del Pil non va di pari passo col benessere collettivo - afferma a Napoli il segretario generale della Uil Bombardieri - e aggiunge ”uno sciopero autunnale è un eventuale strumento, ma già ora questa mobilitazione consegna al governo precise istanze".

Nel servizio le interviste a Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, e Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania.