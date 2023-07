Via il bollino rosso, allerta vento fino a stasera

Il vento fresco dà sollievo dopo diversi giorni di ondate di calore, ma impensierisce: sparito il bollino rosso del ministero della Salute, a Napoli giallo fino a venerdì, la Protezione civile ha emanato ieri un avviso di allerta meteo sull'intero territorio regionale per vento forte e mare agitato, valido fino alle 20 di stasera. Sotto osservazione soprattutto le zone costiere. A Napoli il sindaco ha disposto la chiusura dei cimiteri comunali. 5 le operazioni della guardia costiera di Salerno ieri con 15 persone tratte in salvo. Ad Amalfi una mareggiata si è abbattuta sul lungomare investendo anche alcuno auto in sosta. E proprio in costiera l'interruzione dei collegamenti marittimi ha mandato in tilt il sistema del trasporto pubblico su gomma: bus sovraccarichi e lunghe attese alle fermate nonostante il raddoppiamento delle corse sulle linee più richieste. Sospesa la vendita dei biglietti per Sorrento e Positano. Qui invece siamo a Torregaveta, tra i comuni di Bacoli e Monte di Procida. Le onde hanno raggiunto anche il pontile. Mare grosso anche a Ischia: spiaggia di San Francesco cancellata dal mare, nel comune di Forio. Altro fronte di rischio quello degli incendi in particolare nelle zone costiere impervie, ma anche nelle pinete esposte ad ovest e vicino al mare.