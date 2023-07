Vietri sul Mare, ambulanza bloccata da sedie e tavolini dei ristoranti

Un'ambulanza costretta a procedere in retromarcia per arrivare sul luogo cui era diretta per un soccorso poiché, sulla strada che stava percorrendo, è stata bloccata dalle sedie e dai tavolini dei ristoranti posizionati all'esterno. E' successo a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, e i fatti - attraverso un eloquente filmato - sono stati denunciati al parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli.

"Denunciamo questo fenomeno da molto tempo ormai - ha scritto Borrelli su Facebook postando il video - eppure continua a verificarsi. Il turismo deve essere incentivato, certo, ma ci devono essere delle regole e devono essere posti dei limiti. I tavolini selvaggi, come dimostrato in più occasioni, sono un impedimento al transito veicolare e pedonale soprattutto ostacolano i mezzi di soccorso e quindi, prima che possa verificarsi una tragedia, serve disciplinare la questione ed occorrono controlli".