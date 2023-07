Salemme e i ragazzi del Nest

Emozionatissimo Vincenzo Salemme sul palco del teatro Mercadante a fine spettacolo con la compagnia del Nest. A loro ha affidato, ed è la prima volta, un suo classico: “Premiata pasticceria Bellavista”.

Il risultato ha voluto goderselo direttamente in sala, senza mai vedere le prove, dopo qualche contatto telefonico o in videoconferenza. Promossi a pieni voti, i ragazzi del Nest, da lui e dal pubblico.

“Quando lo abbiamo chiamato non pensavamo ci desse i diritti, spiega il regista Giuseppe Miale Di Mauro, e invece ha detto subito sì”. E uno degli interpreti, Francesco Di Leva, dice: "Eravamo ragazzi quando con i suoi grandi attori lui divertiva tutti con questa e altre commedie, un'emozione incredibile affrontare questo lavoro".

La commedia, scritta nel 1997 in cui un cieco insegna agli altri come si guarda e come si sogna, è andata in scena al Campania Teatro Festival. Un testo dai perfetti meccanismi teatrali rappresentato con corale perfezione.

L'avventura del Nest, il teatro del quartiere di San Giovanni a Teduccio che ha costruito e costruisce progetti e talenti, continua. “Siamo cresciuti, dice Di Leva, ma in fondo siamo sempre quei ragazzi che più di 12 anni fa presero una palestra abbandonata per farne un teatro”.