Violenze sessuali e percosse. Una donna calabrese fugge a Pozzuoli e denuncia

Un film dell'orrore domestico durato dieci anni. Fino a quando lei, una donna di Paola, provincia di Cosenza, scappa in Campania e racconta ai carabinieri di Pozzuoli l'incubo in cui, con i quattro figli, è stata precipitata dal marito. Una sequela raccapricciante di violenze sessuali, anche su una figlia, maltrattamenti, aggressioni domestiche, minacce.

I militari fanno partire i riscontri, a corredo delle denunce la donna e i figli portano registrazioni audio e video, e il Gip del Tribunale di Paola ordina la custodia cautelare in carcere dell'uomo, gravemente indiziato anche di porto abusivo di armi.

Le violenze cominciano nel 2013. Lei, reduce da un'altra relazione complicata, ha due figli. Altri due ne concepirà col nuovo compagno. Tutti saranno minacciati da quest'ultimo e obbligati fin da giovanissimi a occuparsi degli animali e del gregge. Quando qualcosa va storto esplode la violenza. La donna e i figli vengono percossi con bastoni e pietre dall'uomo, spesso ubriaco. In più sono costretti ad assistere all'uccisione di animali, talvolta a giustiziarli in prima persona.

Per le donne di casa l'incubo è peggiore. La moglie è forzata a subire rapporti sessuali non consenzienti, stesso destino per la figlia, fin da quando compie dieci anni. E' proprio lei a trovare il coraggio di filmare il padre mentre per l'ultima volta abusa sessualmente di lei, tre settimane fa. Nei giorni successivi la fuga in Campania, la denuncia e l'accoglienza in una casa per donne maltrattate. L'inizio di una nuova vita.