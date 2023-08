Barca contro veliero al largo di Furore, muore una turista americana

Sono circa le 18.30 quando nello specchio d'acqua antistante il Fiordo di Furore – meta di migliaia di turisti che affollano la Costiera Amalfitana – un gozzo noleggiato da una famiglia americana (padre, madre e due figli) e timonato da uno skipper, si scontra con un veliero turistico che trasporta decine di persone. L’impatto è violento, tale da sbalzare in acqua la donna che era a bordo, finita nell’elica del motoscafo. Gravissime le ferite riportate su tutto il corpo, inutile la corsa verso la banchina del porto di Amalfi dove erano arrivate due ambulanze e l'elisoccorso. La 45enne è morta prima del trasporto in ospedale. Ricoverati suo marito (per una lesione alla spalla) e lo skipper, lievemente ferito; illesi i due bambini. Indagini affidate alla Capitaneria di Porto di Amalfi che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente