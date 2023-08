Documenti e certificati alle poste: è il progetto "Polis"

Gli uffici postali dei piccoli comuni si trasformano in sportelli unici della pubblica amministrazione: è il progetto di Poste Italiane “Polis” già attivo in alcuni comuni della Campania. I cittadini potranno ritirare documenti e certificati. Servizi Inps, istanze di giustizia amministrativa, carte di identità, passaporti, codici fiscali per neonati. Siamo stati a Cellole, nel Casertano.

Nel servizio l'intervista a Emanuela Rinasti, direttore dell'Ufficio postale di Cellole