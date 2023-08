Barra, riparte la Festa dei Gigli

L'area orientale di Napoli si prepara alla Feste dei Gigli di Barra che torna dopo la lunga pausa legata al covid. Si parte domani, 31 agosto, con un fitto programma che si concluderà il 25 settembre. Novità dell'edizione 2023 è la partecipazione diretta del Comune di Napoli che per la prima volta organizza la festa con la Municipalità e le associazioni del territorio. La Festa dei Gigli di Barra affonda le sue radici nella storia e nella cultura del territorio. Le prime tracce risalgono al 1822. La festa, di origine religiosa e dedicata a Sant'Antonio e Sant'Anna, consiste nel trasportare maestosi obelischi di forma piramidale e realizzati in legno, detti Gigli. Ogni obelisco è portato in spalla da circa 120 persone a ritmo di musica, con esibizioni più o meno complesse. Complessivamente sono sette i Gigli, opera della maestria dei componenti delle associazioni Amici miei, Bravi 93, Core Nfest, Parthenope, Passione Infinita, La formidabile, La forza della vita. Momento clou della festa è proprio la parata dei Gigli insieme alla sfilata dei carri folcloristici e allegorici al cui allestimento è dedicato un anno di lavoro.

L'evento è ricco di appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento, oltre a laboratori per bambini. Si parte domani con il concerto di Enzo Gragnaniello in 'Rint 'o posto sbagliato', inserito nel programma 'Vedi Napoli d'estate e poi torni' promosso e finanziato dall'assessorato al Turismo del Comune di Napoli. Da venerdì 8 a domenica 17 settembre si succederanno le alzate della Borda e le alzate dei Gigli spogliati da parte delle varie associazioni che nei giorni successivi si esibiranno in spettacoli ed eventi che animeranno il quartiere in attesa del gran finale. Il 22 settembre sarà il momento della processione di Sant'Antonio che aprirà una quattro giorni di spettacoli fino ad arrivare alla chiusura, il 25 settembre, con la sfilata di tutte le associazioni e l'Alzata del Giglio 'Vivaio Barrese'.

Nel servizio le interviste a Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli e Alessandro Fucito – presidente VI Municipalità Napoli