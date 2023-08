A 16 anni rapinano un distributore di benzina, presi

Le immagini restituiscono la violenza dei giovanissimi rapinatori. Due sedicenni e un 19enne a Sant'Antimo, provincia di Napoli, armi in pugno e volto coperto minacciano i lavoratori di un distributore di carburanti. Si fanno consegnare l'incasso e fuggono. Certi di aver messo a segno il colpo e di essere ormai al sicuro.

Si rifugiano in un edificio abbandonato.

La telefonata al 112 fa scattare immediate le indagini dei carabinieri. I militari individuano il luogo in cui i tre rapinatori stanno dividendo il bottino.

Circondano il casolare. Quando i 3 giovani banditi si accorgono di essere stati scoperti provano a reagire anche con violenza. La colluttazione dura poco.

Per il 19enne si aprono le porte del carcere di Poggioreale.

I due 16enni vengono trasferiti al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Tutti dovranno rispondere del reato di rapina aggravata.