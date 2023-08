A Cetara il Festival è "Bellissimo"

Il mare e la musica con l'arte. Insieme creano bellezza, che è il vero tema di un festival che ha nel nome la sua essenza: Bellissimo. “Un modo di vivere Cetara, un borgo di pescatori sincero, in modo più autentico coinvolgente” ha detto l'ideatrice della Kermesse Alessia Benincasa. Tre giorni di eventi e installazioni artistiche, poesia e concerti che hanno esaltato il panorama sullo sfondo con artisti emergenti come Napoleone e già affermati come La Nina.