Acerrana, il vecchio cuore granata oltre l'ostacolo

Campionato d'Eccellenza insidioso, ma ad Acerra sono pronti a raccogliere la sfida. Scalpita il toro, simbolo della squadra e retaggio di un legame antico. 17 dicembre 1947, amichevole col Grande Torino. Dopo quello storico appuntamento, il colore granata avrebbe mandato in soffitta le vecchie maglie nerostellate.

E' alta la concentrazione sul campo del Centro Sportivo Arcoleo. I calciatori, per nulla distratti dalla telecamera, seguono con attenzione le indicazioni del mister Giovanni Sannazzaro. Un unico obiettivo in testa: la conquista della serie D.

Nel servizio le interviste al presidente Angelo Guastafierro, al direttore generale Francesco Mondella, e al direttore sportivo Orlando Stiletti.