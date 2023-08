Ad Agropoli prosegue la lotta alla posidonia

Nelle immagini amatoriali la serenità del rumore delle onde e di una spiaggia poco frequentata. Ma a ben vedere l'acqua tende al marrone e sulla sabbia ci sono accumuli di un ospite sgradito: posidonia, per molti erroneamente alghe.



Siamo ad Agropoli, bandiera blu anche quest'anno la 24esima che sventola non solo sulla baia di Trentova e sulla spiaggia del lungomare San Marco, ma anche sulla marina e sul porto turistico. Nel più grosso centro abitato del Cilento, dove da qualche decennio si discute tra chi vorrebbe un turismo più selezionato ed elitario e chi un tipo di vacanza tradizionalmente per tutti, la presenza massiccia di frammenti della pianta marina maleodoranti in diversi momenti della giornata di certo non favorisce né l'una né l'altra faccia di Agropoli.



Già dalla scorsa primavera l'amministrazione comunale ha cominciato a lavorare alla rimozione della posidonia dal litorale e al ripascimento delle spiagge ma evidentemente il problema non è ancora risolto.



E così, se negli stabilimenti privati i gestori dei lidi puliscono il tratto di arenile in concessione, sulle spiagge libere come quella della Licina ci provano i bagnanti a fare la loro parte.