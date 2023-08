Al fianco dei più fragili.

Risotto alla pescatora, cotolette, melanzane, anguria. Una giornata come Ferragosto significa 600 pasti a fronte dei 450 abituali. Oggi a Napoli le mense aperte sono solo 4 e in quella del Carmine, la più grande, sono arrivati volontari dalle altre. Margherita Salvi mesi fa ha accompagnato un'amica, non è andata più via. "Questa è la zona più difficile, dove povertà e dipendenze da alcool, droga, gioco si intrecciano", spiega il responsabile padre Francesco Sorrentino.

In fila molti dal Maghreb e dall'Africa Subsahariana. “Sono il 70 per cento, alcuni giovanissimi, che dopo i barconi e Lampedusa a Napoli cercano un ponte nella speranza di raggiungere altri paesi europei”, dice il mediatore culturale Salvatore Dello Iacono, "ma da un anno abbiamo molti ucraini, in genere donne con bambini".

Gli italiani sempre più chiedono la spesa. 400 quelle distribuite ogni mese. "Ma da settembre - dice padre Francesco - sarà peggio, con la sospensione del reddito di cittadinanza. Diverse le famiglie che hanno già chiesto l'inserimento nei registri".