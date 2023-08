Il boom del turismo in Campania non coinvolge tutta la regione. In particolare sul litorale domizio gli imprenditori balneari denunciano un calo delle presenze del 30% rispetto agli scorsi anni e chiedono l'aiuto delle istituzioni.

Nel servizio le interviste all'imprenditore Bruno Perna e a Vincenzo Santo, presidente del CNA balneari Campania.