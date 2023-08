Allerta meteo prorogata: a singhiozzo i collegamenti per le isole

E' stata prorogata fino alle 8 di mercoledì mattina l'allerta meteo sulla Campania, diramata oggi dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile della regione. Per tutta la giornata di domani cancelli chiusi ai cimiteri e parchi pubblici di Napoli. L'ordinanza firmata dal sindaco Manfredi interessa anche la chisura del Pontile Nord di Bagnoli. Off limits anche le spiagge cittadine. Le altalenanti condizioni meteo in Campania si stanno ripercuotendo anche sulla regolarità dei trasporti marittimi nel Golfo cittadino. Il vento da Sud/Ovest ha reso il mare molto mosso e sono state sospese diverse corse di aliscafi per Ischia e Procida in partenza da Molo Beverello e viceversa. Traghetti regolari per le due isole da Porta di Massa e Pozzuoli. Intanto ritorna la normalità sull'isola verde dopo lo spaventoso incendio di questa notte che ha interessato il Monte Epomeo. Fiamme spente alle prime luci del giorno ma tanta paura per residenti e turisti. I sindaci dei sei comuni isolani oggi pomeriggio sono stati a colloqui con il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini per la messa in sicurezza del territorio in vista dell'autunno.