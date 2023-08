"Alto impatto" per la sicurezza a Castel Volturno. Decine di denunce e sequestri

Era stata annunciata lo scorso sette agosto durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal ministro dell'Interno Piantedosi, ed è scattata ieri sera l'operazione interforze che vede 230 uomini impegnati nel controllo di coloro che si trovano agli arresti domiciliari sul territorio di Castel Volturno.

A coordinare l'attività, pianificata d'intesa con la procura di Santa Maria Capua Vetere, la questura di Caserta. Effettuate verifiche su 180 soggetti di cui tre non trovati a casa. Il servizio ad alto impatto è stato esteso anche a Mondragone e al litorale Domizio. 1644 le persone identificate, undici quelle denunciate, una arrestata. Operate sette perquisizioni personali e quattro domiciliari. Controllati 588 veicoli uno dei qualisequestrato ed elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. Chiuso uno dei 17 esercizi pubblici finiti sotto la lente d'ingrandimento. Sequestrate dosi di eroina, cocaina e marijuana.

Di "importante operazione per riaffermare e consolidare la presenza dello Stato in un territorio molto difficile, segnato da troppi anni da fenomeni di illegalità e degrado", ha parlato il ministro dell'Interno Piantedosi. Sicurezza e legalità che rappresentano i presupposti indispensabili per la riqualificazione e la valorizzazione di luoghi ricchi di bellezza e opportunità, troppo a lungo trascurati», ha aggiunto il titolare del Viminale.