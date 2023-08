Andrea Sannino, il mio abbraccio a Ercolano.

"Devo tutto ai luoghi dove sono nato e cresciuto, case povere dove ho imparato la condivisione, dove ogni problema e ogni gioia era comune" dice Andrea Sannino. Vico Santa Rosa, il vicolo che ha ricordato anche in una canzone, è a pochi metri da Piazza Pugliano, dove Andrea ritorna per il suo concerto gratuito.

Un grande abbraccio con Ercolano nei giorni della Madonna di Pugliano, momento in cui la comunità si ritrova. "5 anni fa ho cantato in piazza, e in 5 anni la mia vita è cambiata, ma le emozioni sono le stesse , Più forti di quelle del palco dell'Ariston a Sanremo".

Ci sarà naturalmente il brano che lo ha consacrato, "Abbracciame", ci saranno le canzoni degli inizi, quelle del nuovo album “Mosaico”, progetto di 20 brani, con la prima parte uscita ad aprile. "Un mosaico anche di generi, dove duetto con Gigi Finizio, Mario Biondi, Franco Ricciardi, Clementino, un mosaico come quelli bellissimi della mia Ercolano".

La prossima avventura, il musical tratto dalla serie “Mare Fuori”, è un successo annunciato, come dicono le prevendite. "Partiremo dall'Augusteo di Napoli il 14 dicembre - annuncia Sannino - poi andremo in tutt'Italia".