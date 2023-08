"Una tragedia che si poteva evitare"

È una comunità distrutta dal dolore quella di Moiano, frazione di Vico Equense, che si è riunita per i funerali di Anna Scala, accoltellata a morte dall’ex compagno. Serrande abbassate per il lutto cittadino. Poca voglia di parlare. Ma soprattutto tanta rabbia.

Il gip di Torre Annunziata ha convalidato il fermo di Salvatore Ferraiuolo che, nell'udienza in mattinata, aveva confermato la confessione dell’omicidio. Durissime le parole di Giovanni De Gennaro, avvocato della famiglia della vittima: “I segnali c’erano tutti – ha detto – nulla è stato fatto per fermare l’assassino. Una misura cautelare, anche solo un braccialetto, avrebbe evitato la tragedia”.