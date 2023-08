Arechi, riapre la Curva Nord

A Salerno nuovo vertice in prefettura per consentire la riapertura ai tifosi della Salernitana della curva Nord dello stadio Arechi: una decisione per recuperare oltre 7500 posti a prezzi popolari, soluzione da adottare in vista dell'avvio del campionato.

Alla riunione con il prefetto Francesco Russo, hanno partecipato il questore Conticchio, l'amministratore delegato della società granata Milan, il sindaco Napoli e il rappresentante della lega di serie A Cardinaletti.

Dopo le passate incomprensioni raggiunto un accordo: lavori di adeguamento, tornelli, curva Nord ai tifosi salernitani; per gli ospiti un settore dei distinti ben separato.

Nel servizio le interviste a Francesco Russo, Giancarlo Conticchio e Vincenzo Napoli, prefetto, questore e sindaco di Salerno e a Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana.