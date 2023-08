Ad agosto pulizia straordinaria di Asia nelle strade di Napoli

Si chiama “Agosto pulito”: è la campagna straordinaria per il decoro urbano che metterà in campo Asia in 120 strade del capoluogo partenopeo. Pulizia e lavaggio delle strade e delle aree occupate dai cassonetti e dalle campane per la raccolta del vetro, diserbo. Un intervento per il decoro urbano sia per non sfigurare con i tanti turisti sia per tirare a lucido la città in vista del rientro dei napoletani dalle ferie.

Alla Tgr Campania, l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada annuncia anche per settembre la riapertura del parco del Gasometro al Vomero e il probabile definitivo via libera in autunno al progetto di riqualificazione del Parco Virgiliano e alle nuove piantumazioni in alcune strade simbolo del quartiere di Posillipo (via Manzoni, via Boccaccio, viale Virgilio, via Tito Lucrezio Caro). Si dovrà dire addio ai pini marittimi, al loro posto un mix di essenze arboree autoctone, come acero napoletano e platano.