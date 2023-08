Sulla spiaggia di Bagnoli gli "ombrelloni del sindaco"

Ombrelloni gratis alla rotonda Diaz e al lido di Bagnoli. Il Comune di Napoli sta provando a curare e ad attrezzare di più le spiagge libere, con docce, bagni, fontanelle per l'acqua potabile. Al lido “Mappatella” sono in arrivo anche i bagni pubblici, nell'area accanto all'arenile si potrà praticare sport - beach volley e bocce - e forse a settembre si terrà anche qualche evento musicale.

In un'estate connotata dai rincari in molti stabilimenti balneari dati in concessione ai privati, la spiaggia libera comunale si è rivelata una possibilità in più ma anche una scelta obbligata per chi resta a Napoli.

A Bagnoli - dove non è necessaria la prenotazione per accedere al lido per la sola elioterapia, ovvero per prendere il sole- resta il nodo della balneabilità. Alcuni, incuranti del divieto, si tuffano comunque in acqua. Le analisi dell'Arpac hanno svelato in realtà una buona qualità delle acque, il problema è legato all'inquinamento dei fondali.