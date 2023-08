"Basta impianti di trattamento dei rifiuti ad Acerra"

“Siamo stanchi di promesse, il futuro qui è nero”, protestano i comitati ambientalisti. E il Comune evidenzia: “Il territorio di Acerra è saturo di impianti di trattamento dei rifiuti e di siti inquinati come quello dell'area ex Montefibre. Non è possibile pensare di ospitare qui nuovi impianti".

Insieme alla Chiesa, con la diocesi di Acerra in prima linea, cittadini e istituzioni promettono di vigilare affinchè non vengano realizzati nuovi impianti in un territorio già martoriato da roghi tossici e sversamenti.

Nel servizio le interviste a Vincenzo Petrella, dell'associazione volontari anti-roghi e a Milena Tanzillo, assessore all'Ambiente del Comune di Acerra.