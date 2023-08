Vigorito al timone e segnali di aria nuova: così il Benevento riparte dalla C

L'ultima partita in serie C il Benevento l'ha giocata nel maggio del 2016, ad Agrigento. Da quel campionato vinto sono passati sette anni che la Strega ha trascorso nei piani nobili del calcio italiano: due stagioni in A e cinque in B.

Atterrare in lega Pro, dopo un campionato traumatico come quello dell''anno scorso in cui i sanniti erano partiti per puntare ai play-off e hanno chiuso il torneo all'ultimo posto, non è certo semplice. Nè per la società, nè per la piazza.

Ma alcuni segnali di vitalità in queste ultime settimane ci sono stati. Il ritiro a Roma, per motivi scaramantici; il timone ancora saldo tra le mani di Oreste Vigorito, il presidente artefice della bella favola sportiva del Benevento; l'aria nuova e positiva portata dal direttore tecnico Marcello Carli e dal nuovo tecnico, il lombardo Matteo Andreoletti, 34 anni, il più giovane del calcio professionistico italiano, ma già con dieci anni di esperienza da allenatore.

Nel Sannio sono arrivati giocatori importanti come Meccariello, Berra, Benedetti, Pinato, Agazzi, l'attaccante olandese Don Bolsius mentre ora la dirigenza lavora per sfoltire una rosa che annovera ancora giocatori con ingaggi troppo alti per la categoria.

I segnali positivi sono stati colti da una parte della tifoseria come dimostrano i quasi 2.400 abbonamenti venduti, con l'hashtag "Failatuamossa": per la serie C certo non un dato trascurabile. La nuova avventura per i sanniti partirà da Torre del Greco, domenica 3, contro la Turris in una delle tante sfide tra squadre campane che riserverà il prossimo campionato.