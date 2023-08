Carburanti, prezzi ancora verso l'alto

Estate calda e non solo dal punto di vista climatico. Come la colonnina di mercurio, salgono anche i prezzi dei carburanti. Il listino medio regionale segna oggi 1.944€ per un litro di benzina, 1.840€ per il diesel.

I prezzi più alti sulla rete autostradale, dove la benzina supera i 2 euro al litro.

A preoccupare i consumatori c’è pure l'eventualità di rincari – al rientro dalle ferie - su alimentari e altri beni di prima necessità. Nel frattempo, chi non è in vacanza, riesce ancora a trovare prezzi in linea con quelli delle settimane precedenti.

Sicuramente in rialzo, infine, gli affitti delle stanze per i fuori sede. A raccontarlo sono i dati di un portale specializzato. A settembre, a Napoli, gli studenti troveranno un +8% per le singole. Anche se, con una media di 363€, il capoluogo campano resta fuori dalla top-10 delle città italiane più care.