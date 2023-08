Caro benzina, a Napoli è caccia al risparmio

Inizio settimana all'insegna dei prezzi ancora alti ai distributori di carburante. Il caro benzina si fa sentire a Napoli dove gli automobilisti sono disposti a fare qualche chilometro in più pur di risparmiare qualche centesimo. Vince, ovviamente, il self service rispetto al servito. Ma la stangata si sente lo stesso. I prezzi molto più alti in tangenziale dove le pompe sono un ripiego, costoso, agli impianti chiusi in città