Boom di turisti a Napoli e disservizi, l'analisi dei partiti

Il boom di turisti a Napoli anche ad agosto, mese fino a qualche anno non favorevole alla città, riaccende il dibattito tra i partiti. Perchè, se da un lato gli effetti benefici per l'economia sono sotto gli occhi di tutti, gli stessi turisti a volte evidenziano problemi annosi, strade sporche e trasporti in primis.

I numeri di agosto confermano comunque Napoli tra le mete preferite del turismo nazionale e internazionale.

Nel servizio gli interventi di Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle; Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d'Italia; Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd.