Bradisismo, i sindaci Flegrei chiedono un tavolo al Governo

Weekend dedicato all'informazione sui rischi del territorio quello del sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, che tra barche e ombrelloni ha partecipato al volantinaggio della Protezione civile che ha distribuito volantini in cui è spiegato cosa fare in caso di emergenza.

In vista della prossima apertura delle scuole, Pugliese ha già avviato i controlli e al momento non c'è alcuna criticità. Per provvedere però alle verifiche sulle abitazioni private, il Comune ha bisogno di nuovi fondi. Sono quattro i comuni della zona rossa: Pozzuoli, Bacoli, Quarto e proprio Monte di Procida: gli amministratori sono in costante contatto tra loro e hanno chiesto al Governo un tavolo di confronto sui temi legati ai rischi del territorio.