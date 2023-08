Bradisismo, nessuna criticità per gli edifici scolastici

Dopo lo sciame bradisismico dei giorni scorsi, non sono emerse criticità dai controlli di vulnerabilità effettuati sulle scuole di Pozzuoli ricadenti sotto la gestione del Comune. Tra circa due settimane si potrà ritornare in aula con relativa serenità, indicazioni rassicuranti arrivano sia da quegli istituti sottoposti in passato a lavori di adeguamento e miglioramento sismico (“Rosini”, “Pisciarelli”, “Artiaco”, asilo nido “Troisi”, “Vittorio Emanuele” e “Borsellino”) o in cui gli operai sono ancora al lavoro (“Diano” e "Quasimodo”), sia da altri plessi ("Pergolesi 1", “Montenuovo”, “Artiaco S. Lucia”, “S. Martino La Gioiosa”, “De Filippo - Falcone 1”, “Troisi - Falcone 2”, “Borsellino Primaria”, “Reginelle Primaria”, “Oriani Infanzia”, “Marconi”, “Fatale”, “Trincone” e “Lucrino”). Per i plessi "Diaz", "Annecchino - Rodari" e "Pergolesi 2" le attività di controllo e di vulnerabilità sismica sono già state affidate e a breve verranno resi noti i risultati.

Il Comune ha sollecitato i gestori degli istituti paritari e la Città Metropolitana per quanto concerne le scuole superiori, da Gaetano Manfredi è arrivata la rassicurazione che a breve verranno effettuate analoghe verifiche. Il sindaco puteolano, Luigi Manzoni, incontrerà nelle prossime settimane a Roma anche il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.