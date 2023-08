C come Casertana

Dopo due anni di purgatorio la Casertana torna in Serie C. I falchetti sono pronti a riprendere il volo. Il prato del Pinto attende il calcio professionistico. I rossoblu potrebbero giocare la prima gara di campionato, dopo il ripescaggio in LegaPro, il 17 settembre contro il Benevento. Ora c'è un calciomercato da completare con acquisti già bloccati. In città c'è entusiasmo e fiducia.