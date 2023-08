Violenza di gruppo su due 12enni, Caivano si ribella: "Povertà educativa"

L'orrore non ha sempre il volto dell'orco. Due cuginette di 12 anni del parco verde di Caivano, comune a nord di Napoli, hanno subito gli abusi da un gruppo di sei o forse più coetanei. In Italia sono oltre duemila i minori denunciati per reati a sfondo sessuale nel 2022, 104 in Campania.

“Abbiamo abdicato alla funzione educativa”, tuona don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa San Paolo Apostolo di Caivano.

La violenza si sarebbe consumata all'interno di un capannone abbandonato. Dove sorgeva un impianto sportivo ora c'è il nulla. Il lavoro delle associazioni del territorio non basta. “Serve l'intervento delle istituzioni anche per educare al sentimento”, spiega Bruno Mazza, fondatore dell'associazione “Un'infanzia da vivere”.

I fatti risalgono a luglio, la denuncia ad inizio agosto dopo la scoperta fatta via social, secondo quanto traspare, dal fratello di una delle due vittime. I loro genitori si dicono pronti tramite i legali ricominciare altrove. Intanto le ragazzine sono in una casa famiglia.

In coda al servizio l'intervista ad Angelo Pisani, legale della famiglia di una delle vittime.