Le indagini sui cellulari degli indagati

Proseguono a ritmo serrato le indagini sulle presunte violenze sessuali ai danni delle due ragazzine di Caivano che sarebbero state abusate dal branco da almeno due mesi a questa parte. Sarebbero otto i minorenni di età compresa tra i 14 e 17 anni indagati per gli abusi che sarebbero stati perpetrati non solo nel rudere che fu il centro sportivo Delphinia ma anche in altre zone della città: stamattina è stato conferito l'incarico al perito della procura dei minorenni di Napoli, Lorenzo Lautaro che procederà alla copia e all'analisi dei dati contenuti negli apparecchi degli otto minori. Stesso compito è stato conferito ieri dalla procura di Napoli Nord all'ingegnere Carmine Testa che si occuperà dei telefonini dei due maggiorenni di 18 e 19 anni, anche loro indagati.