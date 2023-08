Napoli, tutto su Gabri Veiga. Salernitana al debutto: diga con i due Coulibaly

Il Napoli ha ultimato i test in vista dell'esordio in campionato a Frosinone. Si ricomincia da Osimhen, fondamentale per puntare al bis e alla Champions. La società spera di replicare con Natan la felice sorpresa Kim, il nodo di mercato è Zielinski, tentato dai petrodollari sauditi. Il ponte radio conduce a Celta Vigo-Osasuna: se Gabri Veiga dovesse salutare il pubblico, l'affare potrebbe considerarsi fatto.

Esordio ufficiale per la Salernitana: alle 17.45 la sfida con la Ternana in Coppa Italia, Dia dovrebbe partire dalla panchina. Questa la probabile formazione schierata da Paulo Sousa con il 4-2-3-1: Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Sambia, Mamadou Coulibaly, Lassana Coulibaly, Bradaric; Candreva, Maggiore; Botheim.