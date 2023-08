Napoli e Salernitana, qualità al potere. Regalo per Sousa: in arrivo Tchaouna

A volte non c'è bisogno che tutto cambi affinché tutto rimanga così com'è. Magari può bastare anche una piccola ventata d'aria fresca. O almeno è quanto si augurano Napoli e Salernitana dopo l'ultima strepitosa stagione.

Il mercato che chiude alle ore 20 di venerdì potrebbe non riservare altre sorprese agli azzurri al di là della cessione di Lozaro: Lindstrom è stato il colpo finale dopo Natan e Cajuste. 50 milioni spesi in tutto, esattamente quanto ricavato dalla cessione di Kim al Bayern, in perfetto stile De Laurentiis.

Soprattutto il danese, che ha scelto la maglia numero 29 e stamattina ha svolto il primo allenamento a Castel Volturno, darà la possibilità a Rudi Garcia di incidere nel processo di trasformazione della squadra campione d'Italia: è un trequartista più che un esterno destro, potrebbe agire anche dietro due punte o accanto a Kvaratskhelia con Osimhen centravanti. Lo vedremo, magari a partita in corso, già sabato contro la Lazio, arbitro Colombo di Como.

Di sicuro aggiunge qualità, come ha già fatto Martegani all'Arechi, nella ripresa contro l'Udinese. Oggi Paulo Sousa compie 53 anni e Iervolino sta per fargli un ultimo regalo: il 19enne Loum Tchaouna, esterno d'attacco proveniente dal Rennes, l'anno scorso un gol in 28 partite di Ligue 2, la serie B francese, non esattamente ciò che chiedeva il tecnico per guarire dal virus della pareggite.

Ma la svolta data dai subentrati lunedì dà fiducia anche in vista della sfida di Lecce che domenica sarà diretta da Massimi di Termoli. I punti salvezza vanno conquistati quanto prima.