Campi estivi per bambini, il successo della solidarietà

In attesa che ricomincino i laboratori a settembre, l'associazione gioventù cattolica ha ospitato moltissimi bambini nei propri campi estivi che si sono svolti in varie zone della città. E' una presa in carico totale, quella della coop di Gianfranco Wurzburger che segue il minore e anche la famiglia, cercando di tenere il ragazzi lontani dalla strada. E tanti di loro, scelgono con gioia di diventare volontari.