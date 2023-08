Campi Flegrei, continuano le scosse di terremoto

Nell'ultima settimana le scosse registrate all'Osservatorio vesuviano per i Campi Flegrei sono state poco meno di 250. Piccoli movimenti tellurici in sequenza, spesso in superficie: una decina quelli che hanno creato panico tra la popolazione che si è riversata in strada. Come la notte scorsa, con l'ultimo sciame: la scossa più forte alle 4,48, di magnitudo 2,5 della scala Ritcher e una profondità di appena 2,3 chilometri, avvertita nitidamente a Pozzuoli come in tutto il territorio circostante.



Nel centro di via Diocleziano a Napoli tutto viene monitorato costantemente. Gli esperti spiegano che è quel continuo fenomeno di sollevamento del suolo di 15 millimetri al mese che deforma e frattura le rocce nel sottosuolo fino a generare le scosse.

A seguito dei fenomeni sismici degli ultimi giorni, che secondo gli esperti rientrano comunque in una normale fase di crisi bradisismica, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha sottolineato che le azioni finora poste in essere dal Comune flegreo sono state condivise e valutate positivamente anche dalla Direzione generale della Protezione Civile regionale.

“Tuttavia questa mattina – ha detto il primo cittadino - ho formalizzato una richiesta di incontro “ad horas” al Ministro della Protezione Civile nazionale, Nello Musumeci: è fermo intendimento di quest’Amministrazione comunale coinvolgere ulteriormente anche il Governo centrale su tale particolare situazione. Vogliamo, a tutela dei nostri concittadini, adottare ogni ulteriore misura di prevenzione e di mitigazione del rischio. In particolare, la città di Pozzuoli necessita di provvedimenti “ad hoc” e di appositi e specifici stanziamenti di risorse, da destinare prioritariamente all’attività di verifica e di eventuale adeguamento di tutti i fabbricati, anche di proprietà privata, per i quali non è possibile intervenire con fondi del bilancio comunale”.