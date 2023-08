Zona flegrea, un'estate positiva per il turismo balneare

Partenza da Napoli, di buon mattino. Le spiagge di Bacoli si raggiungono anche con i mezzi pubblici. Meno traffico del solito. Non sarà pienone. Ma l'ultima domenica di agosto è per tanti un appuntamento irrinunciabile con il mare.

Il grosso della stagione è ormai alle spalle. Una stagione iniziata tardi per il meteo inclemente. E rimessa in carreggiata a partire da fine giugno.

Mare ma non solo. Il turismo culturale fa sempre la sua parte. E le escursioni in barca nel parco archeologico sommerso di Baia restano gettonatissime. Per locali e turisti, in visita nei Campi Flegrei.