Capodimonte, arte e natura

Una grande risorsa a disposizione dei cittadini. Riscuote molto successo il lavoro svolto negli ultimi anni dalla Direzione del Museo e del Real Bosco di Capodimonte nella cura del verde e nel potenziamento della sicurezza e dei servizi. Dal Museo mancano attualmente 60 capolavori in mostra al Louvre ma valgono la visita le numerose opere rimaste in sede. A breve partiranno lavori di messa in sicurezza del palazzo, e per l'ammodernamento degli impianti. Il Museo guarda al futuro e alla tutela ambientale anche con la sperimentazione di nuove fonti energetiche alternative