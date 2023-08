Capri da record: 12mila visitatori al giorno

Belvedere e piazzetta affollati a Capri in una stagione da numeri record per Capri. A luglio si sono registrati 334mila, con picchi di 14mila arrivi al giorno. Nell'ultimo weekend sono arrivati 12mila turisti al giorno. L'isola rimane a due volti: da un lato l'assalto mordi e fuggi, dall'altro il fascino glamour che attiva i vip da Jeff Bezos a Jennifer Lopez. L'occupazione delle camere è al 90% in questo mese con prezzi che oscillano dai 300 euro a stanza per un hotel a 3 stelle agli oltre 5mila euro a stanza negli alberghi di lusso. E non mancano le polemiche anche sulla carenza di case in affitto.

Nel servizio la voce di: Lorenzo Coppola, Presidente Federalberghi Capri