Capri, estate sicura

Pattugliano in sella alle loro bici aree difficilmente raggiungibili.

Sono entrati in servizio nel comune di Capri questa estate, carabinieri del pronto intervento in bici elettrica. Si supera cosi l'ostacolo di stradine strette, che si inerpicano in zone più lontane dal centro o impervie come Tiberio, Vanassina, Pizzolungo, Tragara, ma permettono anche i controlli nei vicoletti affollatissimi che circondano la piazzetta.

Con oltre 14 mila sbarchi, la vigilia del Ferragosto ha segnato uno dei record in questa estate di arrivi al porto di Marina Grande su traghetti e aliscafi, a Ferragosto sfiorati i 13mila.

Flussi enormi da gestire, ai quali si aggiungono quelli dei diportisti. La capitaneria ha attivato un nuovo dispositivo di sicurezza, che prevede una waiiting area in mare.

Il trend dei tassi altissimi di occupazione di alberghi e b and b continuerà per l'isola azzurra anche a settembre, dice Federlaberghi, e proseguirà anche la presenza del turismo internazionale. Gestori di taverne e locali frequentati dal jet set internazionale, dopo Jennifer Lopez attendono nuove star.

Nel servizio le voci di Emanuele Colombo, comandante Capitaneria di porto Capri, Massimo Verde ristoratore e Gianluigi Lembo chansonnier caprese.