Capri presa d'assalto dai turisti

Capri sempre bellissima, con arrivi da record; quest'anno sta letteralmente scoppiando. Tanto sole e tanti turisti mordi e fuggi che prendono la tintarella dal belvedere della funicolare, con vista sul Golfo di Napoli o che imboccano le affollate stradine, piene di boutiques, e congestionate dalle comitive provenienti dalla Costiera Amalfitana e da Sorrento. Capresi residenti, frequentatori assidui e ospiti illustri hanno dato vita a una raccolta di firme che ha già registrato centinaia di adesioni per porre fine alla “Capri too busy”, come spesso dicono i turisti americani, da sempre frequentatori dell'isola azzurra. Sempre più forte l'esigenza di un coordinamento generale delle forze, partendo proprio dal Molo Beverello, dagli imbarchi e dalle file di vacanzieri. Indispensabile mettere un freno, per riportare vivibilità, sostenibilità e più servizi, nell'isola più conosciuta al mondo, la Capri azzurra che in tanti amiamo.

Nel servizio l'intervista a Daniele De Marini, Comandante Polizia Municipale di Capri