Fuortes nuovo sovrintendente del San Carlo, le reazioni dei sindacati

Soddisfazione ma anche attesa per un incontro. Così Cgil, Cisl e Uil accolgono la nomina di Carlo Fuortes come sovrintendente del Teatro San Carlo.

“Attendiamo risposte sulla pianta organica”, spiega Salvatore Paciello della Slc Cgil, “e misure di stabilizzazione”.

“La scelta ci piace”, commenta Walter Omaggio della Filt Cisl. “Fuortes è un'eccellenza nazionale e internazionale: speriamo possa rilanciare ancora di più il San Carlo”.

“Avremmo preferito una gara ad evidenza pubblica e non una nomina diretta”, sottolinea invece Massimo Taglialatela della Uilcom. “Chiediamo una convocazione urgente, i temi da trattare sono tanti tra cui le retribuzioni ferme da troppo tempo”.

Augura buon lavoro a Fuortes anche l'Ugl Utl Spettacolo e Sport di Napoli. In una nota il segretario Nicola Egidio "spera in una gestione del massimo napoletano proiettata verso il futuro con grande impegno e abnegazione”.

L’incarico durerà fino all’aprile 2025, contestualmente alla scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo ed è rinnovabile.

"Sono molto felice e onorato del nuovo incarico - le prime parole di Fuortes che nelle settimane scorse aveva dato la sua disponibilità a guidare il Massimo in caso di ampia convergenza sul suo nome - Considero un privilegio poter lavorare nel teatro d'opera più antico e bello del mondo, con una grandiosa storia musicale e artistica" - ha detto il manager già sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma e commissario della Fondazione lirica Petruzzelli di Bari e della Fondazione Arena di Verona.

Proprio la grande esperienza di Fuortes viene evidenziata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Vanta un vasto e prestigioso curriculum professionale nella gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche - osserva il ministro - sono sicuro che farà bene”.

Fuortes succede al francese Stephane Lissner, fatto decadere da un decreto del Governo che ha mandato in pensione, raggiunti i 70 anni, i direttori stranieri delle fondazioni lirico-sinfoniche. Una misura che ha acceso aspre polemiche e contro cui lo stesso Lissner sta provando a far valere le sue ragioni in tribunale.