Caro benzina, conti e serbatoi in rosso per i napoletani

Non si ferma l'impennata dei prezzi del carburante che sta facendo rinunciare al pieno tanti automobilisti. A Napoli chi è costretto ad usare la macchina spende solo pochi euro di benzina in attesa di tempi migliori e il pieno non è più un'esigenza. Ma se proprio oggi il Codacons ha rimarcato l'insufficienza di risposte adeguate al problema da parte del Governo, per i napoletani l'aumento del prezzo del carburante è un'ulteriore aggravio ad un carovita che sembra diventato insostenibile: troppo alti anche i prezzi della spesa quotidiana che vede lievitare la somma dello scontrino, a partire dai generi alimentari.