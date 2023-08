Carta acquisti, caos a Napoli per la distribuzione

Lunghe code nonostante il caldo e la confusione per il debutto della "Carta Acquisti" a Napoli. Nel capoluogo della regione sono 74mila le persone che hanno i requisiti per ottenere la misura. Ma sono poco più di 31mila quelle a cui la carta sarà assegnata, secondo i dati dell'Inps di Napoli e dell'Assessorato al Welfare del Comune. 40 euro al mese per chi ha un reddito al di sotto dei 15mila euro, ha oltre 60 anni o ha figli al di sotto dei 3 anni, e non percepisce reddito di cittadinanza o Naspi.

Il riparto dei 500 milioni di euro a disposizione per un totale di 1,3 milioni di carte non favorisce il sud perché tiene conto per la metà del dato sul totale della popolazione regionale, e per l'altra metà su una media tra reddito nazionale e redditi comunali pro capite. Così, mentre la gente si è messa in fila per richiedere l'agognata card, l'Inps aveva già inviato a Palazzo San Giacomo gli elenchi con i primi beneficiari. Primo requisito il reddito. In molti casi anche pari a zero. Per gli altri non resta, per ora, che la speranzosa attesa.