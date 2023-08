Carta acquisti, code a via Tommasi

E' una folla tutto sommato tranquilla quella al portone dell'unica circoscrizione del Comune di Napoli che fornisce la documentazione utile al ritiro della carta acquisti. Sono centinaia le persone in attesa di poter accedere agli uffici e qualche mugugno non manca per il tempo trascorso in coda, numerino alla mano. In attesa anche mamme, anziani, disabili.

Nel servizio la voce di Raffaele Salamino, Dirigente area inclusione del comune di Napoli