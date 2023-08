Carta acquisti, confusione sui criteri

Il ritiro alla sede municipale di via Tommasi della lettera che da accesso alla carta solidale non sta creando problemi soltanto per le lunghe attese ma soprattutto per la poca informazione al riguardo. I criteri di assegnazione dell'una tantum, decisi dall'Inps, non sono chiari a tutti e c'è chi si reca in Comune anche solo per sapere se ha diritto al bonus o meno. Il Comune di Napoli dunque, ha solo provveduto a registrare gli elenchi degli aventi diritto stilato dall'Inps e a convocarli. Oggi, con il sorriso sulle labbra e tanta pazienza, gli impiegati ricevono chi non ha avuto la lettera: un servizio che durerà tutta la settimana e oltre.

Nel servizio la voce di Raffaele Salamino, Dirigente area inclusione Comune di Napoli