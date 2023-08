Covid, casi in aumento ma nessun allarme

I viaggi per le vacanze estive e la circolazione di nuove sottovarianti - come Eris, già prevalente negli Stati Uniti - stanno producendo a livello globale un aumento dei casi Covid. “Nulla di preoccupante” avvertono subito i medici: i ricoveri sono sotto controllo e le ultime mutazioni del virus non sembrano portare sintomi più gravi.

La scorsa settimana, il ministero della Salute ha fornito le prime indicazioni sulla campagna di vaccinazione che si svolgerà, dall'autunno, in concomitanza con quella antinfluenzale. E che sarà rivolta principalmente ad anziani e fragili. Da inizio mese, inoltre, la situazione ha spinto il governo a cancellare anche l'obbligo di isolamento per i positivi.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Perrella - direttore U.O.C Malattie infettive emergenti ad alta contagiosità dell'ospedale “Cotugno” di Napoli