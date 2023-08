Linea 2 della metro chiusa, disagi a Napoli. Funziona la navetta per Barra

Treni fermi, ingressi sbarrati. Lavori in corso da sabato sera lungo la linea 2 della metropolitana di Napoli: funziona solo da Campi Flegrei a Pozzuoli/Villa Literno. In direzione opposta, da Fuorigrotta a San Giovanni Barra, riaprirà all'alba di domenica. Una settimana di stop. In pieno agosto, però, sono ancora pochi i cittadini che si spostano per lavoro: i disagi ci sono, ma tutto sommato limitati. “Non sapevo fosse chiusa”, dice una pendolare di origine straniera.

Le locandine informative sono solo all'interno: vai per acquistare i biglietti e capisci che non è possibile. La soluzione è scegliere mezzi alternativi almeno da piazza Garibaldi ai Campi Flegrei.

L'unico servizio navetta a disposizione degli utenti è quello che collega piazza Garibaldi a San Giovanni Barra: lo utilizzano soprattutto i turisti, in particolare quelli diretti a Pompei, poi costretti a cambiare mezzo.

“Funziona egregiamente”, rivela un autista. “E' un po' che non arriva”, ribatte un utente. Il tempo di attesa di un quarto d'ora è quasi sempre rispettato, a dire il vero. Malgrado l'assistenza offerta da Ferrovie dello Stato, il problema è il solito. “E' stato molto difficile, non ci hanno dato informazioni”, è la lamentela di molti viaggiatori.