Chiusura statale amalfitana, si valuta riapertura per fasce orarie

Prima giornata di chiusura per lavori sulla statale 163 tra Maiori e Cetara. Traffico bloccato dalle 8 alle 16 per mettere in sicurezza il costone roccioso di una vasta area andata a fuoco il 12 agosto in località Capo d'Orso. A cantiere chiuso, cioè dalle 16 alle 8 del mattino, si procede a senso unico alternato. Si andrà avanti così almeno per 5/6 giorni per poi valutare la possibilità di un'apertura per fasce orarie, fanno sapere i sindaci della conferenza della costiera amalfitana con il presidente Fortunato Della Monica che riferisce anche della possibilità sulla quale si sta lavorando in queste ore per riaprire a senso unico alternato già in questo fine settimana. Un'ordinanza discussa per i disagi che crea alla viabilità e soprattutto agli operatori del settore turistico in un'area presa d'assalto in questa stagione. Le operazioni della prima giornata di stop si sono concentrate sul distacco dei massi in quota. L'orario di chiusura è stato concordato con le autorità per consentire gli spostamenti dei pendolari per lavoro. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, il potenziamento delle vie del mare consente a chi arriva da Amalfi di fermarsi a Maiori e da lì prendere il traghetto verso Salerno. Nella direzione opposta lo scambio autobus-traghetto è possibile a Capo d'Orso.