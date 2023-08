Cilento, estate in chiaroscuro

Estate in chiaroscuro per il Cilento. Presenze in calo del 25%. Disdette ad agosto a causa del caro prezzi. In sofferenza le prenotazioni per settembre. Salva i conti il turismo culturale

Nel servizio le voci di: Monica Capua, Associazione Amare Paestum, Linda Ambrosio, imprenditrice alberghiera, Giuseppe Rizzo, associazione albergatori Cilento e Marco Vasile del Parco Archeologico di Paestum e Velia